Beşiktaş, Galatasaray’ı 91-75 yendi

DERBİDE BEŞİKTAŞ’IN GALİBİYETİ

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde iki ezeli düşman Beşiktaş ile Galatasaray karşı karşıya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda yapılan derbi maçında Beşiktaş, 91-75’lik skorla galip gelerek önemli bir avantaj elde etti.

MAÇIN KONTROLÜ BEŞİKTAŞ’TA

Karşılıklı basketlerle başlayan mücadelede, ilk periyodu 26-21’lik skorla önde tamamlayan siyah-beyazlı ekip, soyunma odasına 46-40’lık üstünlükle gitti. Beşiktaş, 3. periyotta farkı artırarak, bu bölümü 71-51 önde bitirdi. Sonucun ardından Beşiktaş, seride 1-0 öne geçti.

ÖNÜMÜZDEKİ MAÇ 1 HAZİRAN’DA

Serinin ikinci maçı 1 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Beşiktaş, bu maçı kazanması durumunda play-off yarı finaline yükselecek. Eğer sonuç farklı olursa 3. ve son maç gerçekleşecek.

Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın yıldız oyuncusu Ebrar Karakurt ile NBA oyuncusu ve eski Beşiktaşlı Alperen Şengün, maçı tribünden takip etti. Şengün, bu yıl NBA All-Star’a seçilen ikinci Türk oyuncu olarak dikkat çekiyor.