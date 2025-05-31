Spor

Beşiktaş, Galatasaray’ı 91-75 yendi

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BEŞİKTAŞ GALİBİYETİYLE BAŞLADI

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde, ezeli rakipler Beşiktaş ile Galatasaray, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşı karşıya geldi. Bu önemli derbide Beşiktaş, 91-75’lik skorla galip gelip seride öne geçti.

BEŞİKTAŞ FARKI AÇTI

Maç, karşılıklı basketlerle başladı ve ilk periyodunu 26-21 önde kapatan Beşiktaş, soyunma odasına 46-40 avantajıyla gitti. 3. periyotta Beşiktaş, farkı açarak 71-51 önde tamamladı. Maç sonucu 91-75 olarak belirlenince ev sahibi takım önemli bir galibiyet elde etti.

SIRADAKİ MAÇIN DETAYLARI

Serinin ikinci maçı, 1 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde gerçekleştirilecek. Beşiktaş bu maçı kazanırsa play-off yarı finaline yükselecek. Aksi durumda, takımlar 3. ve son maçı oynamak zorunda kalacak.

Maç sırasında, Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın yıldız ismi Ebrar Karakurt ile NBA takımlarından Houston Rockets forması giyen ve bu yıl All-Star seçilen Alperen Şengün, maçı tribünden izledi.

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