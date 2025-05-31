Spor

Beşiktaş, Galatasaray’ı Derbide Yendi

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DERBİ MAÇINDA BEŞİKTAŞ GALİP GELDİ

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde ezeli rakipler Beşiktaş ve Galatasaray bir araya geldi. Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşen derbi maçında, ev sahibi takım olan Beşiktaş, 91-75’lik bir skorla zafer elde etti.

BEŞİKTAŞ MAÇA HIZLI BAŞLADI

Maç, karşılıklı basketlerle başlarken, siyah-beyazlı ekip ilk periyodu 26-21 önde tamamladı. Beşiktaş, soyunma odasına 46-40 avantajla gitti. Üçüncü periyotta farkı açmaya başlayan Beşiktaş, bu bölümü 71-51 önde kapattı. Sonuç olarak, Beşiktaş maçı 91-75 kazanarak seride 1-0 öne geçti.

SERİNİN İKİNCİ MAÇI 1 HAZİRAN’DA

Serinin ikinci karşılaşması 1 Haziran Pazar günü saat 20.30’da Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. Eğer Beşiktaş bu maçı kazanırsa, play-off yarı finaline yükselecek. Aksi takdirde, 3. ve son maç gerçekleştirilecek.

Bu önemli karşılaşmayı Türkiye Kadın Milli Voleybol Takımı’nın yıldız smaçörü Ebrar Karakurt ve NBA’de Houston Rockets formasını giyen, aynı zamanda All-Star seçilen milli basketbolcu Alperen Şengün de tribünden izledi.

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Spor

Beşiktaş, Galatasaray’ı Yendi

Türkiye Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Beşiktaş, Galatasaray'ı 91-75 yenerek seride 1-0 öne geçti. Karşılaşma büyük bir çekişmeye sahne oldu.

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