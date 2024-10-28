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Spor

Beşiktaş – Galatasaray Maçı Canlı Yayın

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DERBİDE TARAFTAR İLGİSİ

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Beşiktaş ile Galatasaray Rams Park’ta karşı karşıya geliyor. Galatasaray ile Beşiktaş maçı, futbolseverler için sezonun ikinci derbisi olarak büyük bir heyecan yaratıyor. İki takım arasında daha önce oynanan 132 Süper Lig karşılaşmasında, Galatasaray 50 galibiyetle öne çıkıyor; Beşiktaş ise 39 galibiyet kazanarak takipte kalıyor. Aynı zamanda 43 maç ise beraberlikle sonlanıyor.

TAKIMLARIN KADROLARI

Galatasaray’ın bu maça çıkacağı ilk 11 şu şekilde; Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Barış Alper, Torreira, Sara, Sallai, Yunus, Osimhen ve Icardi olarak belirlendi. Beşiktaş’ın kadrosu ise detaylı bir şekilde açıklanmayı bekliyor, ama taraftarın büyük bir merakla beklediği bu derbi, iki köklü kulübün mücadelesine sahne olacak.

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