Beşiktaş Hazırlıklarına Hızla Devam Ediyor

BEŞİKTAŞ HAZIRLIKLARA HIZ VERİYOR

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile mücadele edecek olan Beşiktaş, hazırlıklarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Siyah-beyazlı kulüp, BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde gerçekleştirilen antrenman hakkında bilgi paylaşımı yaptı. Antrenmanda kondisyon ve taktik çalışmalara odaklanıldığı belirtildi.

FUTBOLCULARA YENİLENME ÇALIŞMASI

Olimpik Lyon karşısında forma giyen futbolcular, salonda yenilenme çalışması yaparak günü koşuyla tamamladı. Diğer oyuncular ise antrenmana pas ve 5’e 2 çalışmasıyla başlayarak sonrasında dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla idmanı bitirdi. Bu şekilde hazırlıklar hızla devam ediyor.