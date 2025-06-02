Beşiktaş, Henry Onyekuru’yu Reddetti

Süper Lig’de 2024-2025 sezonunu topladığı 62 puanla 4. sırada bitiren Beşiktaş’ta önemli gelişmeler gündemde. Gelecek sezon için güçlü bir kadro hedefleyen siyah-beyazlılar, kariyerini Suudi Arabistan ekibi Al Fayha’da sürdüren Henry Onyekuru ile ilgili transfer spekülasyonları ortaya çıkmıştı. Ancak Beşiktaş, Onyekuru hakkında çıkan transfer dedikodularını resmi olarak yalanladı.

AÇIKLAMADA BULUNULDU

Kulüpten yapılan açıklamada, “Kulübümüzden açıklama” başlığı altında şu ifadeler yer aldı: “Görsel basında ve sosyal medyada, Kulübümüzün profesyonel futbolcu Henry Onyekuru ile transfer görüşmesi gerçekleştirdiği iddiasıyla yayınlanan haberler tamamen asılsızdır. Futbol A Takımımızla ilgili her türlü gelişmenin resmi mecralarımızdan takip edilmesini, Kulübümüz tarafından paylaşılmamış haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz. Saygılarımızla.”

27 yaşındaki futbolcunun Al Fayha ile olan sözleşmesi 30 Haziran’da sona erecek. Ancak, bu sezon sakatlık sorunları nedeniyle yalnızca 4 maçta forma giyen Onyekuru, gol veya asist katkısı veremedi.

3 milyon euro piyasa değeri bulunan Nijeryalı futbolcunun Galatasaray kariyerinde 71 resmi maçta 22 gol ve 12 asist kaydettiği gözlemleniyor. Ayrıca, Adana Demirspor’da geçirdiği dönemde ise 30 maçta 8 gol ve 3 asistle dikkatleri üzerine çekti.