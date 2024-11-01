Beşiktaş İkinci Başkanı Yücel’in Açıklamaları

HÜSEYİN YÜCEL’DEN AÇIKLAMALAR

Beşiktaş Kulübü İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, 2-1 sonuçlanan Galatasaray maçındaki hakem Arda Kardeşler’in yönetimi hakkında Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdiklerini ifade etti. Yücel, “Olayların nasıl cereyan ettiğinin farkında olduğunu ve gereğinin yapılacak” sözlerini aldıklarını dile getirdi. Yücel, “Çok kötü bir Galatasaray maçı geçirdik. Rezalet hakem yönetimi vardı. Sıkıntımız onunla da kalmadı. Maçın bitiminde Sezgin (Günler) kardeşimizin ufak bir arbededen dolayı içeri alınması söz konusu oldu. 2-3 gündür uyumuyoruz ama güzel haberi aldık. Sezgin kardeşimiz, tutuksuz olarak yargılanacak” diyerek durumu açıkladı.

GALATASARAY MAÇININ ETKİLERİ

Yücel, Arda Kardeşler’e karşı olan hıncın geçmediğini vurgulayarak “Tamamen maça etki eden bir hakem yönetimi oldu. Şu an tüm camia kenetlenmiş durumda. Her şeye ve herkese rağmen ileri bakmak durumundayız” diye ekledi. Yücel, TFF Başkanı Hacıosmanoğlu ile yaptığı görüşmeye dair daha fazla detay vererek; “Galatasaray maçına ilişkin konuştuk. Olayların nasıl cereyan ettiğinin farkında olduğunu ve gereğinin yapılacağının sözünü verdi” dedi. Arda Kardeşler’e ilk yarının sonuna kadar maç verilmeyeceği yönünde çıkan haberlerin yeterli olmadığını ve sonuna kadar mücadele edeceklerini dile getirdi.

KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARI DEVAM EDİYOR

Öte yandan Beşiktaş, Kasımpaşa ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. İdman, ısınma koşuları, pas çalışmaları ve 5’e 2 ile başladı. Antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçlarla sona erdi.