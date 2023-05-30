Beşiktaş imza aşamasında

Siyah-beyazlı ekip harekete geçti. Beşiktaş Kulübü, başarılı oyuncu James Rodriguez ile imza atmaya hazırlanıyor.

Bu sezon ligde ve kupada istediği başarıyı elde edemeyen Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gelecek sezon kadro çalışmalarına başladı.

Nisan ayında Olympiakos ile yolları ayırdıktan sonra kulüpsüz kalan 31 yaşındaki James Rodriguez’in menajeri ile Beşiktaş yönetimi görüşmelere başladı.

SÖZLÜ ANLAŞMA SAĞLANDI

Yapılan görüşmeler sonucunda her iki taraf sözlü olarak anlaşma sağladı. Ancak Kolombiyalı oyuncu, Beşiktaş ile resmi anlaşma sağlamak için yönetimden haber bekliyor.

Siyah-beyazlılardan geri dönüş bekleyen James Rodriguez formunu korumak için Kolombiya milli takım tesislerinde bireysel çalışmalarını sürdürüyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Son olarak Olimpiakos forması giyen 31 yaşındaki deneyimli orta saha James Rodriguez 23 maçta 5 gol, 6 asist ile skora katkı sağladı.