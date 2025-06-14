Beşiktaş’ın Borcu 16 Milyar 463 Milyon

DIVAN KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Beşiktaş’ın 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. Toplantıya siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri ile divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk katılım sağlıyor.

TOPLAM BORÇ AÇIKLANDI

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, toplantıda eski başkan Hasan Arat ile yaşanan tartışma hakkında camiadan özür diliyor. Toplantıda daha sonra Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, mali konular hakkında üyeleri bilgilendiriyor. Akbaş, “Beşiktaş Kulübü’nün borcu Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL” ifadesini kullanıyor. Önceki divan kurulunda, 31 Aralık 2024 itibarıyla borç tutarı 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak açıklanmıştı.