Beşiktaş’ın Borcu 16 Milyar 463 Milyon

BEŞİKTAŞ’IN DİVAN KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Beşiktaş’ın 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Kongre Merkezi’nde başladı. Bu önemli etkinliğe, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri de katıldı.

TOPLAM BORÇTAKİ ARTIŞ

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat ile yaşanan tartışma için camiadan özür diledi. Ardından, Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, üyeleri mali konular hakkında bilgilendirdi. Akbaş, kulübün borcunun Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu açıkladı. Bir önceki divan kurulunda ise borç, 31 Aralık 2024 tarihli olarak 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak belirtilmişti.