Beşiktaş’ın Borcu 16 Milyar 463 Milyon

İLK TOPLANTI DETAYLARI

Beşiktaş’ın 2025 yılı 2. olağan divan kurulu toplantısı başladı. İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenen bu toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ile divan kurulu üyeleri katılıyor.

TOPLAM BORÇ HESAPLAMASI

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, eski başkan Hasan Arat ile yaşanan tartışma için camiadan özür diliyor. Ardından Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, mali konular hakkında üyeleri bilgilendiriyor. Akbaş, siyah-beyazlı kulübün borcunun Şubat 2025 itibarıyla 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu açıklıyor. Bir önceki divan kurulunda ise borcun, 31 Aralık 2024 tarihli olarak 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL olarak aktarıldığı belirtiliyor.