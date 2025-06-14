Beşiktaş’ın Borcu 16 Milyar 463 Milyon

BEŞİKTAŞ DIVAN KURULU TOPLANTISI BAŞLADI

Beşiktaş’ın 2025 yılı ikinci olağan divan kurulu toplantısı İstanbul Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. Bu önemli toplantıya, siyah-beyazlı kulübün başkanı Serdal Adalı, yönetim kurulu üyeleri, divan kurulu başkanı Tevfik Yamantürk ve divan kurulu üyeleri katıldı.

TOTAL BORÇTA YÜKSELİŞ

Divan Başkanı Tevfik Yamantürk, toplantıda, eski başkan Hasan Arat ile yaşanan tartışma nedeniyle camiadan özür diledi. Ardından, Beşiktaş Kulübü Denetim Kurulu Üyesi Kerem Akbaş, mali konulardaki gelişmeleri ve rakamları üyelerle paylaştı. Akbaş, 2025 yılının Şubat ayı itibarıyla siyah-beyazlı kulübün toplam borcunun 16 milyar 463 milyon 665 bin 972 TL olduğunu açıkladı. Bu veriler, bir önceki divan kurulunda 31 Aralık 2024 tarihli olarak duyurulan 15 milyar 65 milyon 312 bin 308 TL’lik borçla kıyaslandığında, önemli bir artış yaşandığını göstermekte.