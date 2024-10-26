“Beşiktaş’ın Derbide En Büyüğü Immobile”

BEŞİKTAŞ’IN HEDEFİ 3 PUAN

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş, deplasmandan 3 puanla dönmeyi amaçlıyor. UEFA Avrupa Ligi’nin üçüncü haftasında Fransa’da Lyon’u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet alan siyah-beyazlılar, bu başarıyı derbide kazanacakları galibiyetle taçlandırmak istiyor.

İMMOBILE’YE TAM DESTEK

Takımın en skoreri konumundaki ve ligde gol krallığında zirvede yer alan Ciro Immobile’ye, Galatasaray mücadelesinde de teknik ekipten tam destek geliyor. Trendyol Süper Lig’deki 8 maçın tamamında forma giyen 31 yaşındaki futbolcu, bu süreçte 8 gol attı. Ligdeki gol sayısını 2. haftada 4-2 kazanılan Antalyaspor karşılaşmasında 2 golle açan Immobile, 4. haftada 2-0’lık galibiyetle sonuçlanan Sivasspor maçında ise 1 kez fileleri sarstı. İtalyan futbolcu, 6. haftada 2-1 kazandıkları Eyüpspor karşılaşmasında 1 gol atarken, deplasmanda 3-0’lık skorla tamamlanan Kayserispor maçında 2 gol daha kaydetti. Beşiktaş, Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımın tek golünü atan Immobile, son olarak iç sahada 2-0 kazandıkları Konyaspor mücadelesinde de 1 golle skora katkı sağladı.