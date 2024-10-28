Beşiktaş’ın Galatasaray’a Kayıpları Sürüyor

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’deki 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda Galatasaray’a 2-1 mağlup oldu. Bu sonuçla birlikte Siyah-beyazlı ekip, Aslan’a karşı dış sahada yaşadığı olumsuz seriyi sürdürdü. Beşiktaş, Galatasaray ile konuk olduğu son 8 maçta galibiyet elde edemedi. Ayrıca, RAMS Park’taki son 5 karşılaşmanın tamamında mağlup olan Beşiktaş, bu süreçte 5 gol atarken, kalesinde 15 gol gördü. Beşiktaş’ın Galatasaray’a konuk olduğu son 8 maçın sonuçları şöyle sıralandı: 2017-2018.

SONUÇLAR VE SERİLER

Son dönemde Galatasaray’a karşı deplasmanda yaşanan bu mağlubiyetler, Beşiktaş’ın moralini zayıflatıyor. Galatasaray ile oynadığı son 8 müsabakada galibiyet alamamış olmak, taraftarları endişelendiriyor. Bu kapsamda, Beşiktaş’ın deplasman performansı oldukça dikkat çekiyor.

MAÇIN DETAYLARI VE ANALİZ

Maçta yaşananlar, Beşiktaş’ın Galatasaray karşısında nasıl bir özgüven kaybı yaşadığına örnek teşkil ediyor. Son 5 karşılaşmada yaşanan mağlubiyet, takımın performansını olumsuz etkiliyor. Bu süreçte atılan ve yenilen goller arasındaki fark, oyunun genel seyrini belirliyor. Beşiktaş, Galatasaray karşısında daha güçlü bir oyun oynamak zorunda.