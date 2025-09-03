Beşiktaş’ın Savunması Alarm Veriyor

UEFA AVUROPALİGİ’NDEN KONFERANS LİGİ’NE GEÇİŞ

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’ndan mücadeleye başlayan Beşiktaş, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk takımına 4-2 ve 2-0’lık skorlarla elenerek, UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda İrlanda’nın St Patirck temsilcisi ile eşleşti. Siyah-beyazlılar, rakibini 4-1 ve 3-2’lik sonuçlarla geçerek play-off turuna adını yazdırdı. Ancak, bu aşamada İsviçre ekiplerinden Lausanne ile oynadığı ilk maçta deplasmanda 1-1 berabere kaldıktan sonra, rövanşta sahasında 1-0 yenilerek Avrupa’ya veda etti.

ÜST ÜSTE GOL YİYOR

Beşiktaş, bu sezon genelinde Süper Lig’de Eyüpspor’u 2-1 mağlup ederken, Corendon Alanyaspor’a 2-0 kaybetti. Siyah-beyazlı takım, oynadığı 8 müsabakada kalesini bir türlü gole kapatamadı. Bu karşılaşmalarda toplamda 14 golü kalesinde gördü. Ayrıca, rakip ağlarda 12 kez gol bulmayı başardı. Beşiktaş, bu süreçte en fazla golü, 4-2 kaybettiği Shakhtar Donetsk maçında görmüş oldu.

2019-2020’DEN SONRAKİ EN KÖTÜ PERFORMANS

Beşiktaş, ilk 8 maçında ağlarında 17 gol gördüğü 2019-2020 sezonundan sonra en kötü savunma performansını gösterdi. O dönemde 6 Süper Lig maçında 12 gol yerken, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında ise 2 maçta 5 gole engel olamadı. 2020-2021 sezonunda ligde oynanan 6 karşılaşmada 9 gol, Avrupa Ligi elemelerinde ise 2 maçta rakiplerinden 4 gol yedi. 2021-2022 sezonunda Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 8 maçta 9 golü kalesinde gördü ve bir sonraki sezonda tümü Süper Lig’de olmak üzere 10 gol yedi.

EN AZ GOL YİYEN SEZON

2023-2024 sezonunda, 6’sı UEFA Konferans Ligi elemeleri, 2’si Süper Lig olmak üzere toplam 8 karşılaşmaya çıkan Beşiktaş, rakiplerine yalnızca 6 kez gol izni verdi. Geçtiğimiz sezon ise Süper Lig’de 5, Avrupa Ligi elemelerinde 2 ve Süper Kupa’da oynadığı 1 maçta toplamda fileleri 8 kez sarsıldı.