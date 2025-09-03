Spor

Beşiktaş’ın Savunması Hala Sorunlu

BEŞİKTAŞ’IN AVRUPA YOLCULUĞU

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’na katılan Beşiktaş, Ukrayna’nın Shakhtar Donetsk ekibine karşı iki maçta (4-2, 2-0) yenilerek UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda İrlanda’nın St Patrick takımıyla eşleşti. Bu karşılaşmada rakibini 4-1 ve 3-2 gibi skorlarla geçerek play-off aşamasına yükseldi. Ancak, burada İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda oynadığı maçı 1-1 berabere tamamlayıp, rövanşında sahasında 1-0 kaybederek Avrupa defterini kapattı. Süper Lig’de ise Beşiktaş, Eyüpspor’u 2-1 yenmeyi başarırken, Corendon Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu.

KALENİN GOL LİSTESİ HEPSİNE AÇIK

Beşiktaş, bu sekiz müsabakada kalesini bir türlü gole kapatamadı. Siyah-beyazlılar, bu karşılaşmalarda toplamda 14 gol kalelerinde gördü. Rakip ağları ise 12 kez sarstı. Özellikle Tüpraş Stadyumu’nda Shakhtar Donetsk’e karşı alınan 4-2’lik mağlubiyet, bu süreçte en fazla gol yedikleri maç oldu.

Bu sezon, Beşiktaş ilk 8 maçında 2019-2020 sezonundan sonra en kötü savunma performansıyla dikkat çekti. O sezon, ağlarında 17 gol gören Beşiktaş, 6 Süper Lig maçında 12 gol yerken, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasında 2 mücadelede de 5 gole engel olamadı. 2020-2021 sezonunda ise ligdeki 6 karşılaşmada 9 gol yedi. Avrupa Ligi elemelerinde de 2 maçta rakiplerinin 4 golüne engel olamadı.

EN AZ GOL PERFORMANSI 2023-2024 SEZONU

2023-2024 sezonunda Beşiktaş, 6’sı UEFA Konferans Ligi elemeleri ve 2’si Süper Lig olmak üzere toplamda 8 maçta rakiplerine yalnızca 6 kez gol imkanı tanıdı. Geçtiğimiz sezon ise Süper Lig’de 5, Avrupa Ligi elemelerinde 2 ve Süper Kupa’da da 1 mücadelede filelerini 8 kez sarsılan Beşiktaş, 2023-2024 sezonunda gösterdiği bu performansla dikkat çekiyor.

