Beşiktaş’ın Savunması Sorun Yaşıyor

UEFA AVRUPA LİGİ’NDEN UEFA KONFERANS LİGİ’NE GEÇİŞ

Bu sezon UEFA Avrupa Ligi 2. Eleme Turu’na katılan Beşiktaş, Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk’e karşı 4-2 ve 2-0 sonuçlarıyla elenerek UEFA Konferans Ligi 3. Eleme Turu’nda İrlanda’nın St Patrick takımıyla karşılaştı. Beşiktaş, rakibini 4-1 ve 3-2’lik skorlarla geçerek play-off’a yükseldi. Ancak bu aşamada, İsviçre temsilcisi Lausanne ile oynadığı deplasman maçında 1-1 berabere kalırken, rövanşta sahasında 1-0 kaybederek Avrupa’ya veda etti.

SÜPER LİG PERFORMANSI

Süper Lig’de ise Beşiktaş, evinde Eyüpspor’u 2-1 yenerek üç puan aldı ama Corendon Alanyaspor’a 2-0 mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, oynadığı 8 maçta kalesini gole kapatamadı. Bu süreçte toplamda 14 gol yedi. Rakip fileleri ise toplam 12 kez havalandırdı. Beşiktaş, bu dönemde en çok golü, Tüpraş Stadyumu’nda Shakhtar Donetsk’e 4-2 kaybettiği mücadelede gördü.

EN KÖTÜ SAVUNMA PERFORMANSI

Beşiktaş, ilk 8 maçında 17 gol yediği 2019-2020 sezonundan sonra en kötü savunma performansını gerçekleştirdi. O sezon, ligde 6 maçta 12 gol yerken, UEFA Avrupa Ligi grup aşamasındaki 2 maçta da 5 gole engel olamadı. 2020-2021 sezonunda Süper Lig’deki 6 karşılaşmada rakip ağları 9 kez havalandıran Beşiktaş, Avrupa Ligi elemelerinde ise 2 maçta rakiplerinin 4 golünü önleyemedi. 2021-2022 sezonunda Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi’nde toplam 8 maçta 9 gol gördü. Bir sonraki sezonda, yalnızca Süper Lig’de oynanan maçlarda 10 gol yedi.

2023-2024 SEZONU GOL İZNİ

2023-2024 sezonunda, 6’sı UEFA Konferans Ligi elemeleri ve 2’si Süper Lig olmak üzere toplam 8 maçta rakiplerine sadece 6 gol izni veren Beşiktaş, geçtiğimiz sezonda Süper Lig’de 5, Avrupa Ligi elemelerinde 2 ve Süper Kupa’da 1 maçta toplam 8 gol yedi.

