Beşiktaş’ın Yeni Bek’i İstanbul’da!

BEŞİKTAŞ’TA HAREKETLİ DAKİKALAR

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick’s’i 3-2 yenerek play-off aşamasına geçmeyi başaran Beşiktaş’ta gözler transferlere çevrildi. Siyah-beyazlı ekip, Schalke ile anlaşmaya vardığı Taylan Bulut’u kadrosuna katma sürecini hızlandırdı.

TAYLAN BULUT İSTANBUL’DA

Yeni sağ bek oyuncusu Taylan Bulut, İstanbul’a gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için havalimanına iniş yaptı. 17.15’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na ulaşan Bulut’un ilk görüntüleri de burada kaydedildi. Takım, bu transfer ile savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.