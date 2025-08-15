Spor

Beşiktaş’ın Yeni Bek’i İstanbul’da!

besiktas-in-yeni-bek-i-istanbul-da

BEŞİKTAŞ’TA HAREKETLİ DAKİKALAR

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında St. Patrick’s’i 3-2 yenerek play-off aşamasına geçmeyi başaran Beşiktaş’ta gözler transferlere çevrildi. Siyah-beyazlı ekip, Schalke ile anlaşmaya vardığı Taylan Bulut’u kadrosuna katma sürecini hızlandırdı.

TAYLAN BULUT İSTANBUL’DA

Yeni sağ bek oyuncusu Taylan Bulut, İstanbul’a gelerek Beşiktaş ile sözleşme imzalamak için havalimanına iniş yaptı. 17.15’te İstanbul Atatürk Havalimanı’na ulaşan Bulut’un ilk görüntüleri de burada kaydedildi. Takım, bu transfer ile savunma hattını güçlendirmeyi hedefliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Anadolu Grubu, İlk Yarıda Güçlü Büyüme Gösterdi

Anadolu Grubu, 2025 yılının ilk yarısında konsolide satış gelirlerini %2,7 artırarak 312,1 milyar TL seviyesine yükseltti.
Gündem

Muğla’da Arıza Yapan Tekne Karaya Oturdu

Muğla'da arıza yapan bir tekne karaya oturdu. İçindeki üç kişi güvenli bir şekilde kurtarıldı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.