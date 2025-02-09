Beşiktaş’ın Yeni Transferi Keny Arroyo İstanbul’da

BEŞİKTAŞ’IN İLK TRANSFERİ KENY ARROYO OLDU

Beşiktaş, ara transfer döneminde ilk takviyesini Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo ile yapıyor. Yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Independiente del Valle kulübünde forma giyen Keny Alexander Arroyo Alvarado’nun transferi için oyuncunun kulübü ve kendisiyle prensip anlaşmasına varmıştır. Keny Arroyo, sağlık kontrolleri ve transfer görüşmelerinin tamamlanması için 8 Şubat Cumartesi günü İstanbul’a gelecektir” denildi.

KENY ARROYO İSTANBUL’A ULAŞTI

18 yaşındaki Ekvadorlu futbolcu, İstanbul’a ulaştı. Beşiktaş, futbolcunun bonservisinin yüzde 50’sini Independiente del Valle’den alacak ve bu kısmı için Ekvador ekibine 5 milyon euro ödeme yapacak. Siyah-beyazlılar, oyuncunun bonservisinin yüzde 30’luk kısmını da almak isterse Ekvador ekibine 2.5 milyon euro daha ödeyecek. 14 Şubat 2006’da doğan Keny Arroyo, Independiente del Valle’nin altyapısında yetişti ve aynı kulüpte A takıma yükselen kanat oyuncusu olarak dikkat çekti. Arroyo, iki defa Ekvador milli takım formasını da giymiş bulunuyor.