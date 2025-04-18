Beşiktaş, İtalyan Yıldızla Ayrıldı

TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Gelecek sezon için transfer hamlelerine hız veren Beşiktaş, forvet transferi konusunu öncelik haline getiriyor. Kulübün başkanı Serdal Adalı, önceki gün gerçekleştirdiği değerlendirmede, “Ciddi bir 9 numara transfer edeceğiz.” diyerek bu alandaki kararlılıklarını vurguladı.

CIRO IMMOBILE İLE YOLLAR AYRILIYOR

Beşiktaş, İtalyan yıldız Ciro Immobile ile olan ilişkisinin sona ermesi yönünde bir adım attı. Başkan Serdal Adalı, Immobile’in sezon sonunda takımdan ayrılacağına dair düşüncelerini ifade ederken, “Verin paramı, giderim.” diyecek biri değil.” cümlesiyle durumu netleştirdi.

ANLAŞMA DETAYLARI VE TASARRUF

Siyah-Beyazlı yönetim, Immobile’nin yıllık 10.5 milyon Euro olan garanti ücretini göz önünde bulundurarak, oyuncunun bonservisini bedelsiz vermek ve üzerine 3 milyon Euro ödemek şartıyla sezon sonunda teşekkür etmeyi teklif etti. Ülkesine dönmek isteyen deneyimli futbolcu, avukatıyla yaptığı görüşmeler sonucunda bu teklifi kabul etti. Bu durum, Beşiktaş’ın toplamda 7 milyon Euro’luk bir tasarruf elde etmesine yol açacak. Yönetim, 35 yaşındaki forvetin ayrılığının ardından maaş bütçesinde rahatlama sağlayarak yeni transferler için destekleyici bir kaynak oluşturmayı umuyor.