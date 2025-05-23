Beşiktaş, Javi Puado İçin Rekabet Artıyor!

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER PLANLAMASI

Beşiktaş, 2025-2026 sezonu için kadro planlamasını hızlandırıyor. Sol kanat transferinde düşündüğü Javi Puado için rekabetin artması dikkat çekiyor. 30 Haziran 2025’te sözleşmesi bitecek olan 26 yaşındaki İspanyol futbolcu, Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin radarında görülüyor. Real Sociedad, Sevilla ve Atletico Madrid de Puado için devrede durumda.

PUIDO İÇİN GÖRÜŞMELER HIZLANIYOR

Sabah Gazetesi’nin bildirdiğine göre, Beşiktaş yönetimi, Espanyol’un kaptanı Javi Puado’nun menajeriyle görüşmeleri sıklaştırmış durumda. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, kadroda yer alması gereken skorer bir sol kanat oyuncusunu özellikle istediği için yönetime bu doğrultuda baskı yaptığı ifade ediliyor. Ancak siyah-beyazlılar, bu transfer girişiminde yalnız değil. La Liga takımlarından Real Sociedad, Puado’ya dört yıllık bir sözleşme önermişken, Sevilla ve Atletico Madrid de oyuncunun transferini yakından takip ediyor.

JAVI PUADO’NUN PROFİLİ

1998 doğumlu Javi Puado, Espanyol altyapısında yetişmiş ve sol kanatta görev alabilen çok yönlü bir futbolcu. Bu sezon La Liga’da 34 maçta 11 gol ve 3 asistle dikkat çeken Puado, hızı, tekniği ve bitiriciliğiyle öne çıkıyor. Kariyeri boyunca toplamda 237 maçta 63 gol ve 23 asist üreten oyuncu, 2021’de İspanya A Milli Takımı’nda da forma giymişti. Sözleşmesinin sona ermesiyle birlikte bedelsiz transfer imkanı, onu Avrupa futbol piyasasında cazip bir hedef haline getiriyor.