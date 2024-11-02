Beşiktaş – Kasımpaşa Maçı Öncesi Detaylar Beşiktaş, Kasımpaşa ile Karşılaşıyor Maç Öncesi Son Durum ve İstatistikler Süper Lig’de Beşiktaş ve Kasımpaşa Kasımpaşa’nın Deplasman Başarısı Beşiktaş’ın İç Saha Performansı Başlıca İstatistikler ve Notlar

BEŞİKTAŞ – KASIMPAŞA MAÇI HAZIRLIKLARI

Trendyol Süper Lig’in 11. haftasında Beşiktaş, Kasımpaşa ile mücadele edecek. Bu kritik karşılaşma öncesi iki takımın son durumu, beklenen 11’leri ve dikkat çeken istatistikler haberimizde yer alıyor. Bu maçın iddaa heyecanını Türkiye’nin en yüksek oranlarıyla Misli’de yaşayabilirsiniz. Beşiktaş, akşam Tüpraş Stadı’nda saat 19.00’da Kasımpaşa’yı ağırlayacak. Karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Beşiktaş, ligdeki namağlup unvanını lider Galatasaray’a karşı yaşadığı 2-1’lik yenilgiyle kaybetmişti. Kasımpaşa’yı mağlup ederek zirve ile olan puan farkını azaltmayı hedefliyor. Siyah-beyazlılar, şimdiye dek 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 20 puanla ligde 4. sırada bulunuyor.

KASIMPAŞA’NIN DEPLASMAN BAŞARISI

Kasımpaşa ise, Trabzonspor’un ardından ligin kısmında en fazla beraberlik yaşayan takımlardan biri. Oynadığı 10 maçta 2 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 yenilgi alarak 11 puanla 10. sırada yer aldı. Deplasmanda başarılı bir görüntü sergileyen Kasımpaşa, dış sahada oynadığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik alarak henüz yenilgi yüzü görmedi.

SAKAT FUTBOLCULAR VE CEZA SINIRINDAKİ İSİMLER

Beşiktaş’ta hala sakatlıkları devam eden 3 futbolcunun durumu belirsizliğini koruyor. Gabriel Paulista, Milot Rashica ve Mert Günok’un Kasımpaşa karşısında oynaması maç saatinde netleşecek. Ayrıca, Beşiktaş’ta Moatasem Al Musrati, Ciro Immobile ve Emirhan Topçu, ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular bugün sarı kart görmeleri halinde, 12. haftada RAMS Başakşehir ile oynanacak karşılaşmada forma giyemeyecek.

HEDEF İÇ SAHADA ŞANSLARINI ARTTIRMAK

Siyah-beyazlı takım, bu sezon Süper Lig’de ev sahibi olarak çıktığı 4 maçı kazandı. Dolmabahçe’deki Onvo Antalyaspor, Net Global Sivasspor, ikas Eyüpspor ve TÜMOSAN Konyaspor’u yenen Beşiktaş, Kasımpaşa’yı mağlup ederek iç sahadaki oyununu 5’te 5 yapmak istiyor.

KASIMPAŞA ÜSTÜNLÜĞÜ VE GEÇMİŞİ

Beşiktaş, Kasımpaşa ile yaptığı son 2 karşılaşmada mağlup oldu. Siyah-beyazlı ekip, geçtiğimiz sezonun ilk yarısında rakibine sahasında 3-1, deplasmanda ise 2-1 yenildi. Bugün gerçekleşecek maçla, iki takım Süper Lig tarihinde 43. kez karşı karşıya gelecek. Oynanan 42 maçta Beşiktaş, 26 galibiyet alırken, 8 maç beraberlikle sonuçlandı. Kasımpaşa da 8 kez galibiyet sevinci yaşadı. Bu maçlarda Beşiktaş 87 gol atarken, Kasımpaşa ise 49 gol kaydetti.

MUHTEMEL 11’LER VE İSTATİSTİKLER

Beşiktaş’ın muhtemel 11’i: Ersin, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Al Musrati, Ndour, Gedson Fernandes, Rafa Silva, Muçi, Immobile.

Kasımpaşa’nın muhtemel 11’i: Gianniotis, Winck, Sadık, Yasin, Ben Ouanes, Gökhan, Fall, Hajradinovic, Aytaç, Brekalo, Da Costa.

Beşiktaş – Kasımpaşa karşılaşmasından dikkat çeken notlar arasında:

– Beşiktaş, evinde oynadığı 6 maçın 5’inde ilk yarıda gol attı.

– Beşiktaş, iç saha maçlarında 1.5 gol baremini aştı.

– İki takım arasında oynanan son 5 maçta 2.5 gol üzerine skorlarla sonuçlandı.

– İkili mücadelede son 4 karşılaşmada ise karşılıklı goller atıldı.

MİSLİ ÜYELERİ BEŞİKTAŞ’TAN YANA

Misli üyelerinin %81’i karşılaşmada Beşiktaş’ın kazanmasını bekliyor. Türkiye’nin en yüksek oranlarını sunan Misli’de Beşiktaş galibiyetine 1.47, beraberliğe 4.16 ve Kasımpaşa galibiyetine 4.86 oran veriliyor.