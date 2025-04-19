Beşiktaş Kontrolü Kaybetti: “Zor Dönemdeyiz”

BEŞİKTAŞ GÖZTEPE İLE BERABERA KALDI

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş, Göztepe ile yaptığı maçta 1-1 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takım, Rafa Silva’nın attığı golle öne geçti ancak İsmail Köybaşı’nın gelişine vuruşuyla beraberliği sağlamasına engel olamadı ve mücadele böylece eşitlikle sonuçlandı.

TEKNİK DİREKTÖR SOLSKJAER’DEN DEĞERLENDİRME

Maç sonrasında beIN SPORTS’a açıklamalarda bulunan Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, takımının performansını değerlendirdi. “İlk yarı çok iyiydik. İyi kontrol sağladık, 2-0’a çok yakındık. Ancak ikinci yarıda golü yedikten sonra duygusal olarak kontrolümüzü kaybettik” dedi.

KULÜBÜN DURUMUNA DİKKAT ÇEKTİ

Solskjaer, ekibin yaşadığı zorlu döneme vurgu yaparak, “Bu oyuncular, bu kulüp zor bir dönemden geçiyor. Hayal kırıklığı yaşıyoruz ama üzerinde çalışmamız lazım” şeklinde konuştu. Ayrıca, Mustafa’nın kas ağrısı nedeniyle oyundan çıktığını ve yerine Semih Kılıçsoy’un dahil olduğunu belirtti. “Semih gole yakındı ama olmadı. Orta sahada daha fazla kontrolü elimize almak istedik” diye ekledi.

İSMAİL KÖYBAŞI’NA TEBRİKLER

Solskjaer, Göztepe’nin golünü atan İsmail Köybaşı’nı da unutmadan tebrik etti. “Harika bir gol attı. Çok iyi bir insan ve iyi bir futbolcu. Beşiktaş’ta geçmişi olan bir oyuncu” ifadeleriyle Köybaşı’nın başarısını vurguladı.