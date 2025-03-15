Beşiktaş, Konyaspor’a 1-0 Yenildi

Beşiktaş ile Konyaspor, Trendyol Süper Lig’in 28. haftasında karşı karşıya geldi. Medaş Konya Stadı’nda oynanan mücadele, Konyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golü 45. dakikada Uğurcan Yazğılı kaydetti. Konyaspor’da Melih Bostan 24. dakikada kırmızı kartla oyundan ihraç edilirken, Alassane Ndao 64. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü. Bu sonucun ardından üst üste ikinci yenilgisini alan Beşiktaş, puanını 44’e çıkararak 4. sırada yer aldı. 9 kişiyle sahada kalan Konyaspor ise 31 puanla 13. basamakta konumlandı. Beşiktaş, gelecek hafta Galatasaray’ı konuk edecekken, Konyaspor Gaziantep FK’yı ağırlayacak.

ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1′ Maç başladı.

10′ İlk 10 dakikada iki takımda orta alan mücadelesiyle geçildi.

16′ DİREK! Konyaspor, ceza sahasında Melih Bostan’ın çevirdiği top sonrası Danijel Aleksic’in vuruşunu üst direkten döndü. Pozisyonun sonunda ofsayt bayrağı kalktı.

24′ KIRMIZI KART! Konyaspor’da Melih Bostan, Paulista’ya yaptığı hareket nedeniyle sarı kart gördü. VAR uyarısı sonrası Ali Şansalan, pozisyonu inceledikten sonra kartın rengini kırmızıya çevirdi ve Melih Bostan’ı oyundan ihraç etti.

27′ Konyaspor’da Alassane Ndao sarı kart gördü.

39′ Beşiktaş’ta Tayyip Talha Sanuç, Melih İbrahimoğlu’na faul yaptığı için sarı kart aldı.

45′ GOL! Konyaspor öne geçti! Hızlı kullanılan duran top sonrası sağ kanattan gelen ortaya Uğurcan Yazğılı’nın vuruşu ağlarla buluştu.

45+4′ DİREK! Beşiktaş beraberlik için çok yaklaştı! Sağ kanattan yapılan ortaya Alex Oxlade-Chamberlain’in kafa vuruşu direkten döndü. İlk yarı, Konyaspor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

46′ İkinci yarı başladı. Beşiktaş’ta Joao Mario, Gabriel Paulista ve Tayyip Talha Sanuç oyundan alındı. Semih Kılıçsoy, Ernest Muçi ve Emirhan Topçu oyuna girdi.

55′ Beşiktaş’ta Felix Uduokhai sakatlandı, yerine Onur Bulut oyuna dahil oldu.

64′ BİR KIRMIZI KART DAHA! Konyaspor’da Alassane Ndao, Masuaku’ya faul yaptığı için ikinci sarıdan kırmızı kartla oyundan ihraç edildi.

84′ Beşiktaş, 10 dakikada ardı ardına pozisyonlar üretti! Konyaspor’un iki eksik olmasıyla rakip yarı alana yüklenen siyah-beyazlı takım, Immobile, Rafa Silva ve Rashica ile kaleyi yokladı fakat sonuç elde edemedi.