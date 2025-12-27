Beşiktaş Kulübü’nün Borcu Güncellendi

besiktas-kulubu-nun-borcu-guncellendi

Beşiktaş Kulübü, Beltaş Akatlar Mustafa Kemal Merkezi Atilla İlhan Salonu’nda gerçekleştirilen divan kurulu toplantısında finansal durumu hakkında bilgi verildi. Denetim kurulu üyesi Özgür Şentürk, toplantıda yaptığı açıklamada, kulübün toplam borcunun 31 Ağustos 2025 tarihinde 22 milyar 531 milyon 664 bin 293 lira olacağını bildirdi.

BEŞİKTAŞ’IN BORCU ARTMIŞ GÖRÜNÜYOR

Şentürk, Beşiktaş Kulübü’nün 31 Mayıs 2025 tarihi itibarıyla borcunun ise 17 milyar 731 milyon 767 bin 706 lira olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Toplantıda mali konular üzerindeki gelişmelerin önemi vurgulandı.

