Beşiktaş, Lauriente İçin Girişimlerini Sürdürüyor

BEŞİKTAŞ’IN SANCHO İÇİN YOĞUN ÇABALARI

Beşiktaş, Jadon Sancho konusunda harcanan çabaların yanı sıra, olumsuz gelişmelere karşı alternatif seçenekler üzerinde de girişimlerini sürdürüyor. Kulüp, oyuncu transferinde karar alırken farklı isimler üzerinde de değerlendirmelerde bulunuyor.

ALTERNATİF OLARAK LAURIENTE GÜNDEMDE

Sabah gazetesinin haberine göre, bu alternatiflerden biri Armand Lauriente. Sunderland’e transferinin son anda gerçekleşmemesi sonrası, siyah-beyazlı yönetim, Fransız sol kanat oyuncusu için hem Sassuolo hem de oyuncunun temsilcileriyle temaslarını hızlandırıyor. Lauriente’nin ismi, kulüp içerisindeki teknik ekip ve yönetim tarafından büyük kabul görüyor.

SASSUOLO’NUN BEKLENTİLERİ

Sassuolo, Lauriente’nin transferi için 15-20 milyon Euro arasında bir bonservis bedeli talep ediyor. Ayrıca, Fenerbahçe’nin de oyuncuyla anlaşma sağladığı iddiaları yer alıyor. 26 yaşındaki yıldızın yıllık ücretinin ise Jadon Sancho’dan daha düşük maliyetli olduğu bildiriliyor.