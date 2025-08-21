Gündem

Beşiktaş, Lausanne İle Beraberlik Sözleşti

besiktas-lausanne-ile-beraberlik-sozlesti

MAÇIN DETAYLARI

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk karşılaşmasında İsviçre temsilcisi Lausanne ile deplasmanda bir araya geldi. Lozan kentindeki La Tuiliere Stadı’nda gerçekleşen mücadele, 1-1’lik eşitlikle sonuçlandı.

İLK 11’LER

Lausanne: Letica, Mouanga, Sow, Okoh, Poaty, Soppy, Roche, Custodio, Lekoueiry, Sene, Diakite

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Paulista, Emirhan Topçu, Uduokhai, Jurasek, Ndidi, Orkun Kökçü, Rashica, Rafa Silva, Joao Mario, Abraham

MAÇIN AKIŞI

Maçın başlama düdüğüyle birlikte heyecan başladı. 5. dakikada Diakite, Beşiktaş’ın ceza sahasına sağ çaprazdan giderek şutunu çekti fakat kaleci Ersin, topu iki hamlede kornere çelmeyi başardı.

9. dakikada Sene, sağ çaprazdan Beşiktaş ceza sahasına girdi ve şutunu çekti. Yine kaleci Ersin, soluna gelen topu kurtardı. 28. dakikada Orkun’un, Lausanne ceza sahası sol yan çizgisinden kullandığı frikik, az bir farkla üstten dışarı gitti. 31. dakikada Beşiktaşlı Uduokhai, Soppy’ye yaptığı faul sonucunda sarı kart gördü.

