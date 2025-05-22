Beşiktaş Lindelöf’ü Transfer Etmek İstiyor!

NOKTA ATIŞI TRANSFER PLANLARI

Beşiktaş yönetimi, bir sonraki sezona güçlü bir kadro ile başlamak için transfer çalışmalarına hız veriyor. Transfer hedefleri arasında yer alan isimlerden biri, Avrupa futbolunun önde gelen savunmacılarından Victor Lindelöf.

LİNDELÖF İÇİN BÜYÜK FIRSAT

30 yaşındaki İsveçli stoperin Manchester United’dan ayrılması neredeyse kesin gibi görünüyor. Teknik direktör Ruben Amorim’in kadro planlarında yer almayan Lindelöf, bonservissiz bir şekilde takımından ayrılmaya hazırlanmaktadır. Bu gelişme, Beşiktaş yönetimi için oldukça büyük bir fırsat sunuyor.

Siyah-beyazlı yönetim, sezon sona ermeden önce Lindelöf’ün menajerini İstanbul’a davet etti. Bu görüşme sırasında İsveçli futbolcuya 2+1 yıllık bir sözleşme önerilmesi öngörülüyor. Transfere Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer de aktif olarak katılacak ve Manchester United’daki eski öğrencisi Lindelöf’ü ikna etmeye çalışacak.