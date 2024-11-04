Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv Maçını Duyurdu

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ’NÜN MAÇ AÇIKLAMASI

Beşiktaş Kulübü, UEFA Avrupa Ligi çerçevesinde Maccabi Tel Aviv ile oynayacakları mücadelenin tarafsız bir sahada gerçekleştirileceğini belirtti. Maçın hangi ülkede yapılacağına dair görüşmelerin ise sürdüğü ifade edildi. Siyah-beyazlı ekip, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Futbol Takımımızla Maccabi Tel Aviv arasında 28 Kasım 2024 tarihinde oynanması planlanan UEFA Avrupa Ligi müsabakası ile ilgili olarak karşılaşmanın stadımızda oynanması için UEFA ile gerekli yazışmalar yapılmış ve gerekli izinler alınmış olsa da provokatif eylem ihtimali göz önünde bulundurularak devletimizin güvenlik bürokrasisi tarafından söz konusu müsabakanın tarafsız bir ülkede oynanmasına karar verilmiştir.”

BEŞİKTAŞ CAMİASI VE HASSASİYET

121 yıllık tarihinde hiçbir sportif mücadeleden kaçmayan Beşiktaş camiası, karşılaşmasını alnının akıyla yapmaya devam ediyor. Kulüp, “şerefiyle oynayıp hakkıyla kazanan büyük Beşiktaş camiası olarak, nerede ve hangi şartta olursa olsun UEFA Avrupa Ligi müsabakamızı yine aynı bilinçle oynayacağız” dedi. Ayrıca, yaşanan süreçte, ülkeyi ve Beşiktaş’ı zor duruma düşürmek isteyen provokatif eylemlere karşı taraftarların gereken hassasiyeti göstereceğine inandıklarını aktardı.

GÖRÜŞMELER DEVAM EDİYOR

Beşiktaş-Maccabi Tel Aviv maçı için hangi ülkenin ev sahipliği yapacağına yönelik kulüp ve UEFA arasında devam eden görüşmeler yer alıyor. Kulüp, gerekli açıklamanın en kısa süre içinde taraftarların bilgisine sunulacağı bilgisini de paylaştı.