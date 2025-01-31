Beşiktaş Mağlubiyeti Sonrası Ali Ece Sinirlendi

BEŞİKTAŞ AVRUPA’YA VEDA ETTİ

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde 8. ve son hafta mücadelesinde Twente ile karşı karşıya geldi. Daha önce oynadığı 7 karşılaşmada yalnızca 3 galibiyet ve 4 yenilgi alan siyah beyazlılar, son maçında Hollanda ekibine 1-0 mağlup olarak Avrupa’ya veda etti. Spor yorumcusu Ali Ece, bu mağlubiyetin ardından Beşiktaş’ın kadrosuna sert eleştirilerde bulundu.

MAÇIN DETAYLARI

Enschede’deki De Grolsch Veste Stadı’nda gerçekleştirilen karşılaşmaya Beşiktaş yavaş bir başlangıç yaptı. İlk yarıda beklenen performansı gösteremeyen takım, Mert Günok’un kurtarışlarıyla maça tutunabildi. Ancak ikinci yarıda daha aktif bir oyun sergilemesine rağmen, 76. dakikada Daan Rots’un attığı gol ile Twente öne geçti ve bu sonuçla Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde toplamda 9 puanla 28. sırada kalarak elendi. Ali Ece, bu mağlubiyet sonrasında Beşiktaş’ın kadro yapısını sert bir dille eleştirdi.

KADRO ELEŞTİRİLERİ

Ece, “İki solak stoperi aynı anda oynatmak, Beşiktaş tarihinde görmediğim bir şey. Başka takımların tarihinde de görmedim. Bu, futbol tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir saçmalık. Takımda kanat forvet yok, bu nasıl bir kadro?” diyerek durumu özetledi. Ayrıca, “Mario giriyor, merkezde oynatmamız gerekirken, sola atılıyor. Tüm sezon merkezde en etkili oynayan oyuncuyu sola gönderiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Ece, transfer sürecine de dikkat çekerek, “Kanat forvet alınsın. Muçi adamı geçemiyormuş, kanat forvet değil. Rashica da çalım atamıyor. Bu hafta BAY geçilecek. 15 maç, iki solak stoper ve 2 sıfır kanat forvet oynamışsın. 5 galibiyet, 5 beraberlik, 5 yenilgi. Yüzde 33.3’lük galibiyet yüzdesi” şeklinde konuştu.

Sonuç olarak, “Futbol bu kadar zor bir oyun değil. Bu kadar saçma sapan bir kadro kurulamaz. Ne savunma yapabiliyorsun, ne top çıkarabiliyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Allah kahretsin artık” sözleriyle Beşiktaş’ın durumunu eleştirdi.