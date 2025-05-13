Beşiktaş, Milot Rashica ile ayrıldı

BEŞİKTAŞ’TA MİLOT RASHICA GÜNDEMİ

Beşiktaş, yeni sezon için hazırlıklara başlamışken, Milot Rashica ile ilgili gelen haberler dikkat çekiyor. Süper Lig’de önemli bir kadro değişikliği yapmayı planlayan Beşiktaş’ta, gelecek dönem için çeşitli değişiklikler düşünülüyor.

OLİ GUNNAR SOLSKJAER’İN PLANLARI

Kulislerde dolaşan iddialara göre, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Milot Rashica’yı gelecek sezonun planları arasında yer almadığını belirtiyor. Solskjaer’in Rashica’yı kadroda düşünmediği söyleniyor. Ayrıca, Milot Rashica için Süper Lig’den beklenmedik bir takımın oldukça ısrarcı olduğu ifade ediliyor.