Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer’i Islıkladı!

BEŞİKTAŞ’IN FARKLI GALİBİYETİ
Beşiktaş, Süper Lig’in ikinci hafta mücadelesinde Eyüpspor ile karşı karşıya geldi. Dolmabahçe Stadyumu’nda gerçekleşen bu çekişmeli karşılaşmada ev sahibi siyah-beyazlı ekip, son dakikada attığı golle zafere ulaştı. Beşiktaş, yıldız oyuncusu Rafa Silva’nın 90+6. dakikada kaydettiği golle rakibini 2-1 yenmeyi başardı.
TARAFTAR TEPKİ GÖSTERDİ
Karşılaşmanın sona ermesinin ardından Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, tribünlere giderek taraftarlarla selamlaştı. Ancak, Beşiktaşlı taraftarların bir kısmı, deneyimli çalıştırıcıyı ıslıklayarak tepkilerini dile getirdi.