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Spor

Beşiktaş, Onana’nın Yeni Takımını Duyurdu

besiktas-onana-nin-yeni-takimini-duyurdu

TRANSFER AÇIKLAMASI

Siyah-beyazlı ekipten yapılan duyuruda, “Kulübümüz, profesyonel futbolcumuz Jean Emile Junior ONANA ONANA’nın 2024-2025 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübüyle ve oyuncuyla anlaşmaya varmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Genoa Cricket and Football Club S.P.A. kulübünün satın alma opsiyonu bulunmaktadır” şeklinde ifadelere yer verildi.

PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

2024/25 sezonunda Beşiktaş formasıyla tüm kulvarlarda 6 maça çıkan Kamerunlu orta saha oyuncusu, toplamda 163 dakika sahada kalıyor ve gol veya asist katkısı sağlayamıyor. Bu durum, oyuncunun performansını sorgulanır hale getiriyor.

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