Beşiktaş, Rıdvan Yılmaz’la Anlaşma Sağladı

YAZ TRANSFER DÖNEMİNDE YENİ İSİM

Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna Wilfred Ndidi, Taylan Bulut, Tammy Abraham, Orkun Kökçü ve David Jurasek’i eklerken, Rıdvan Yılmaz’ı da 6. transfer olarak alıyor.

RIDVAN YILMAZ TRANSFER ŞARTLARI

Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde Rıdvan Yılmaz hakkında “Görüştük, konuşuyoruz ama resmiyet kazanmış bir durum yok” ifadelerini kullanmıştı. Ancak, yapılan görüşmeler sonucunda futbolcu ile anlaşma sağlandığı bildiriliyor. Sabah’a göre, Rıdvan Yılmaz’dan sonra Rangers ile de büyük ölçüde anlaşma sağlandı.

İSTANBUL’A GİDİYOR

Beşiktaş’ın Rıdvan Yılmaz transferinin çok kısa bir süre içerisinde resmiyete dökülmesi bekleniyor. Futbolcunun bu gece saat 23.15’te İstanbul’a ulaşması öngörülüyor.