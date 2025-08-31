Spor

Beşiktaş, Sergen Yalçın ile Yenilgi Aldı

SÜPER LİG HEYECANI DEVAM EDİYOR

Süper Lig’in 2025-2026 sezonunda heyecan dorukta. Ligin 4. hafta mücadelesinde, Joao Pereira’nın teknik direktörlüğünü üstlendiği Alanyaspor ile Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş, hakem Kadir Sağlam’ın düdüğüyle Alanya Oba Stadyumu’nda karşı karşıya geldi. Bu maç sonucunda Beşiktaş, konuk ekip olarak sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

ALANYASPOR GALİBİYETİ ELDE ETTİ

Alanyaspor’a galibiyeti getiren goller, 45+5. dakikada penaltıdan İbrahim Kaya ve 76. dakikada Güven Yalçın’dan geldi. Beşiktaş’ın eski oyuncusu olan Güven Yalçın, attığı golün ardından büyük bir sevinç yaşamadı.

SERGEN YALÇIN İLE İLK MAÇ MAĞLUBİYET

Teknik direktörlük görevine Sergen Yalçın’ı getiren Beşiktaş, Yalçın ile çıktığı ilk maçta mağlubiyetle sonuçlandı. Sergen Yalçın’ın yönetimindeki Beşiktaş, Avrupa’ya veda ettikten sonra bu önemli maça çıkmış oldu.

PUAN DURUMU GÜNCELLENDİ

Bu sonuçla birlikte ligde 2 maça çıkan Beşiktaş, puanını 3’te tutmayı başardı. Öte yandan Alanyaspor, 3 maçta 4 puana yükseldi.

SIRADAKİ MÜCADENİN GÜNDEMİ

Beşiktaş, milli aranın ardından Başakşehir ile kendi sahasında mücadele edecek. Alanyaspor ise Konyaspor deplasmanına doğru yola çıkacak.

