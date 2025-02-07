Beşiktaş, Sivas Deplasmanına Eksiklerle Gidiyor!

BEŞİKTAŞ, SİVASSPOR İLE DEPLASMANDA BULUŞUYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, BG Grup 4 Eylül Stadı’nda gerçekleştirilecek ve saat 19.00’da başlayacak. Bu mücadelede hakem Ali Şansalan görev alacak.

BEŞİKTAŞ’IN SÜPER LİG PERFORMANSI

Süper Lig’de bu sezon oynadığı 20 maçta, 8 galibiyet ve 8 beraberlik elde eden Beşiktaş, 4 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. “Kara kartal” toplamda 32 puan ile haftaya 7. sırada girdi.