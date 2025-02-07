More
Spor

Beşiktaş, Sivas Deplasmanına Eksiklerle Gidiyor!

besiktas-sivas-deplasmanina-eksiklerle-gidiyor

BEŞİKTAŞ, SİVASSPOR İLE DEPLASMANDA BULUŞUYOR

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak. Müsabaka, BG Grup 4 Eylül Stadı’nda gerçekleştirilecek ve saat 19.00’da başlayacak. Bu mücadelede hakem Ali Şansalan görev alacak.

BEŞİKTAŞ’IN SÜPER LİG PERFORMANSI

Süper Lig’de bu sezon oynadığı 20 maçta, 8 galibiyet ve 8 beraberlik elde eden Beşiktaş, 4 maçta ise sahadan yenilgiyle ayrıldı. “Kara kartal” toplamda 32 puan ile haftaya 7. sırada girdi.

ÖNEMLİ

Manşet

Türkiye Tenis Federasyonu’ndan Çalıştay Sonuç Raporu

Türkiye Tenis Federasyonu, Davis Cup'taki başarılı zaferle Dünya Grubu 1'e yükselen erkekler Tenis Milli Takımı'nın ardından, Bahçeşehir Üniversitesi'nde düzenlenen "Türkiye Tenis Hamlesi" çalıştayının sonuç raporunu duyurdu.
Flaş

Burcu Kirman’dan Bülent Şakrak’a Göndermeli Mesaj

Bülent Şakrak ve Burcu Kirman'ın aşkları sürpriz bir şekilde başladığı gibi sona erdi. Kirman’ın son paylaşımı ise ayrılığın ardından dikkat çekti ve Şakrak’a göndermeler yapıldığı düşünüldü.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.