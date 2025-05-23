Beşiktaş’ta Cinayet: Sulukahya Bıçaklandı!

OLAYIN GELİŞİMİ

Edinilen bilgilere göre, uzun zamandır Hollanda’da yaşayan Mehmet Serdar Sulukahya bir süre önce Beşiktaş’taki evine döndü. Olay günü sosyal medya aracılığıyla iletişim kurduğu üniversite öğrencisi Fatma Gülsüm P.’yi evine davet etti. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma başladı. Bu tartışma hızla şiddete dönüştü ve Fatma Gülsüm P., mutfaktan aldığı bıçakla Sulukahya’yı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakladı. Ağır yaralanan Sulukahya, sürünerek alt kattaki komşusuna ulaşmayı başardı ve yardım istedi. Komşuların ihbarı üzerine sağlık ve polis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, ağır yaralı durumda bulunan Sulukahya’ya ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ambulansla hastaneye götürdü. Ancak ameliyat edilen Yeşilçam oyuncusu, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

ŞÜPHELİ YAKALANDI, CİNSEL SALDIRI İDDİASI

Olayın hemen ardından Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi yakalamak için araştırma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen polis, Fatma Gülsüm P.’nin binadan çıkarak taksiyle olay yerinden kaçtığını belirledi. Kısa sürede yakalanan şüpheli, olayda kullandığı bıçakla birlikte gözaltına alındı. Fatma Gülsüm P.’nin emniyetteki ilk ifadesinde, Sulukahya’nın kendisine cinsel saldırıda bulunmaya çalıştığını öne sürerek bu nedenle bıçakladığını söylediği öğrenildi. Şüpheli, adli işlemler tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

MEHMET SERDAR SULUKAHYA KİMDİR?

1 Ocak 1962 tarihinde İstanbul’da doğan Mehmet Serdar Sulukahya, Yeşilçam’ın altın döneminde Tarık Akan, Fatma Girik, Ahu Tuğba ve Nuri Alço gibi usta isimlerle birlikte rol aldı. “Beyaz Ölüm”, “Hülyam” ve “Yakılacak Kadın” gibi filmlerdeki performansları ile tanınan Sulukahya, duygusal ve dramatik rolleriyle izleyicilerin kalbinde yer edindi. Uzun yıllar Hollanda’da yaşayan oyuncu, dönem dönem İstanbul’a gelerek Beşiktaş’taki evinde zaman geçiriyordu.