Beşiktaş’ta Embolo Transfer Planları Yapılıyor

BEŞİKTAŞ’IN FORVET TRANSFERİ HIZLANDI

Yeni sezona iddialı bir kadroyla başlamayı planlayan Beşiktaş, forvet transferinde adımlarını hızlandıracak. Siyah-beyazlılar, Avrupa Ligi elemelerine kadar hücum hattını takviye etmek amacıyla Monaco’nun yetenekli golcüsü Breel Embolo’yu hedef alıyor. Transferin 18 Temmuz’a kadar tamamlanması amaçlanıyor.

BREEL EMBOLO İÇİN GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Belirtilene göre, Beşiktaş, 28 yaşındaki İsviçreli forvet Breel Embolo için Monaco ile resmi görüşmelere geçti. Siyah-beyazlı yönetim, Kamerun kökenli oyuncunun transferini 9-10 milyon euro bonservis bedeliyle sonuçlandırmayı planlıyor. Kulüp başkanı Serdal Adalı, Monaco ile bonservis pazarlıklarında orta yolu bulmak için yoğun bir çalışma yürütüyor. Embolo’nun 2026’da sona erecek sözleşmesi, Beşiktaş’ın elini güçlendiriyor. Transfermarkt verilerine göre, oyuncunun piyasa değeri 12 milyon euro olup, geçen sezon Monaco’da 42 maçta 7 gol ve 9 asistlik bir performans göstermiş durumda.

Beşiktaş Teknik Heyeti, Embolo’yu ikinci santrfor olarak kadroya dahil etmeyi amaçlıyor. Ciro Immobile’nin liderliğinde forvet hattını güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, Embolo’nun fiziksel gücü, çok yönlülüğü ve pres kapasitesini takıma dinamizm katacak bir unsur olarak değerlendiriyor. 1.87 boyuyla hava toplarında etkili olan Embolo, hem santrfor hem de kanat oyuncusu olarak teknik direktörün sistemine esneklik sağlıyor.