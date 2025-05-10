“Beşiktaş’ta Forvet Hedefleri Ducksch ve Edvardsen”

BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER ÇALIŞMALARI HIZLANIYOR

Beşiktaş, 11 Mayıs 2025’te gerçekleştirilecek başkanlık seçimi öncesi mevcut yönetimle birlikte transfer çalışmalarını hızlandırıyor. Kulüp Başkanı Serdal Adalı’nın liderliğinde, gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için öncelik forvet hattına veriliyor. Sabah Gazetesi’ne göre, siyah-beyazlıların ikinci forvet pozisyonu için Werder Bremen’den Marvin Ducksch ve Go Ahead Eagles’tan Victor Edvardsen’i hedef göstermesi dikkat çekiyor. Birinci santrfor içinse, tartışmalara yol açmayacak bir yıldız isimle anlaşma amacı bulunuyor.

DÜŞÜNÜLEN İKİNCİ FORVET ADAYLARI: DUCKSCH VE EDVARDSEN

Beşiktaş’ın öncelikli hedeflerinden biri, Werder Bremen’in 31 yaşındaki Alman forveti Marvin Ducksch. 1.88 metre boyundaki santrfor, bu sezon 34 maçta 8 gol ve 10 asistlik bir performans sergiliyor. Ducksch’ın sözleşmesi Haziran 2026’da sona eriyor ve piyasa değeri 7.5 milyon euro olarak değerlendiriliyor. Werder Bremen’in, uygun bir teklif gelmesi halinde Ducksch’ı satmaya sıcak baktığı ifade ediliyor. X’te yer alan açıklamalara göre, Beşiktaş, oyuncunun durumu hakkında Bremen ile iletişime geçerken, Panathinaikos’un da transferde yer aldığı belirtiliyor. Diğer bir aday ise Go Ahead Eagles’ta forma giyen 29 yaşındaki İsveçli forvet Victor Edvardsen. 1.85 metre boyundaki golcü, bu sezon 37 maçta 9 gol ve 6 asist üretmiş durumda. Edvardsen’in sözleşmesi de Haziran 2026’ya kadar devam ediyor ve Beşiktaş’ın ilgisi, VoetbalPrimeur ve RTV Oost tarafından doğrulandı. Edvardsen’in sözleşmesini uzatmaması halinde Go Ahead Eagles’ın bu yaz satış değerlendirmesi yapacağı, yerine Polonyalı Patryk Klimala veya İsveçli Noel Milleskog’u düşündüğü ifade ediliyor. Teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer’in, eski yardımcısı Erling Moe’nun Edvardsen’i Molde’ye transfer etmek istediği belirtiliyor.

BİRİNCİ SANTRFOR İÇİN YILDIZ TRANSFERİ HEDEFİ

Beşiktaş yönetimi, ikinci forvetlerin yanı sıra birinci santrfor pozisyonu için “tartışmasız” bir yıldız transfer etmeyi amaçlıyor. Bu hedef için transfer bütçesinin önemli bir kısmının ayrılacağı bildiriliyor. Önceden adı geçen oyuncular arasında Patrik Schick, Alexandre Lacazette ve Krzysztof Piatek gibi isimlerin değerlendirildiği, ancak henüz kesin bir ismin belirlenmediği ifade ediliyor. Serdal Adalı’nın, taraftarları heyecanlandıracak bir transferle sezona başlamayı planladığı aktarılıyor.