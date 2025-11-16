Beşiktaş’ta Sakatlık Şoku Mustafa Erhan Hekimoğlu 1 Ay Yok

Beşiktaş, Süper Lig’in 13. haftasında 23 Kasım Pazar günü sahasında Samsunspor’u ağırlamaya hazırlanırken, takımda sakatlık krizi baş gösterdi. Milli takımdaki futbolculardan yoksun olarak gerçekleştirdiği idmanların ardından, genç futbolcu Mustafa Erhan Hekimoğlu’nun sakatlandığı duyuruldu.

MUSTAFA ERHAN HEKİMOĞLU KADRODAN ÇIKARILDI

Siyah-beyazlı kulüp, Ümit Milli Takım’ın Ukrayna ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan Hekimoğlu’nun kadrodan çıkarıldığı bilgisini paylaştı. Yapılan açıklamada, genç oyuncunun sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde bir gerilme ve kısmi yırtık tespit edildiği ifade edildi.

TEDAVİ SÜRECİ BAŞLADI

Yapılan resmi açıklamada, “Futbol A Takımımızın oyuncusu Mustafa Erhan Hekimoğlu, Ümit Milli takımımızın Ukrayna ile oynadığı müsabakada geçirdiği yaralanma sonrası milli takım kadrosundan çıkarılmıştır. Yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ uyluk üst adale grubunda (Rectus Femoris) kas tendon bileşkesinde gerilme ve kısmi yırtık saptanmıştır. Futbolcumuzun tedavi süreci sağlık ekibimizce sürdürülmektedir.” ifadelerine yer verildi.

25-30 GÜN SAHALARDAN UZAK KALACAK

Alınan bilgilere göre, Hekimoğlu’nun 25-30 gün süresince sahalardan uzak kalacağı aktarıldı.

12 MAÇTA YER ALAMADI

18 yaşındaki futbolcu, bu sezon sakatlıklardan ötürü toplamda 12 maçta forma giyemedi. Sezon boyunca 5 maça çıkan Hekimoğlu, bu karşılaşmalarda 88 dakika süre alarak sahada kalabildi.