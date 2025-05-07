Beşiktaş’ta Seçim Heyecanı! Aksoy ve Adalı’nın Listeleri Açıklandı

BEŞİKTAŞ’TA SEÇİM HEYECANI BAŞLIYOR

Beşiktaş Jimnastik Kulübü’nde 11 Mayıs 2025 Pazar günü gerçekleşecek Olağan Seçimli Genel Kurul öncesi heyecan giderek artıyor. Siyah-beyazlı ekibin mevcut başkanı Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy’un yönetim kurulu listeleri, Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar’a teslim edilerek resmi olarak duyuruldu. Seçim, Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacak ve burada kulübün yeni başkanı ile yönetimi belirlenecek. İşte Adalı ve Aksoy’un asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri…

SERDAL ADALI’NIN GÜÇLÜ EKİBİ

Mevcut başkan Serdal Adalı, spor, iş ve siyaset çevresinden tanınmış isimlerle güçlü bir ekip oluşturdu. Adalı, 29 Aralık 2024’teki olağanüstü seçimli genel kurulda Hüseyin Yücel’i geride bırakarak Beşiktaş’ın 37. başkanı seçilmişti. Yeni dönemde de iddialı bir yönetimle devam etme niyetinde. Adalı’nın listesinde, iş dünyasından etkili figürler ve kulübe yakın yöneticiler dikkat çekiyor. Özellikle Hakan Daltaban ve Özkan Arseven, Adalı’nın önceki yönetimlerinde de görev almış deneyimli isimler arasında yer alıyor.

GÜRKAN AKSOY’UN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMI

Başkan adayı Gürkan Aksoy, yenilikçi projeleriyle kulübü borç yükünden kurtarma ve taraftar odaklı bir yönetim sunma vaadinde bulunuyor. Aksoy, 3 Mayıs 2025’te düzenlediği basın toplantısında, yerli teknik direktörle çalışma kararı alacaklarını ve dikilitaş projesi gibi “oldu bittiye getirilen” uygulamaları eleştirmişti. Aksoy’un yönetim kurulu listesinde, taraftar tabanına hitap eden ve kulübün mali yapısını düzeltmeyi amaçlayan isimler yer alıyor. Safiye Taylan ve Cem Şendur gibi üyeler, Aksoy’un vizyonunda önemli görevler üstlenecek.