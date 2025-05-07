Beşiktaş’ta Seçim Heyecanı! Yönetim Listeleri Açıklandı

OLAĞAN SEÇİMLİ GENEL KURUL HEYECANINI ARTIRIYOR

Beşiktaş Jimnastik Kulübü, 11 Mayıs 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek olan Olağan Seçimli Genel Kurul için heyecan dorukta. Mevcut başkan Serdal Adalı ve başkan adayı Gürkan Aksoy’un yönetim kurulu listeleri, Beşiktaş Divan Kurulu İkinci Başkanı Fethi Hinginar’a resmi olarak teslim edildi. Türkiye Atletizm Federasyonu Ataköy Atletizm Salonu’nda yapılacak olan seçimle, kulübün yeni başkanı ve yönetimi belirlenecek. İşte Adalı ve Aksoy’un asil ve yedek yönetim kurulu üyeleri.

ADALI’NIN GÜÇLÜ YÖNETİM KURULU

Siyah-beyazlı kulübün mevcut başkanı Serdal Adalı, spor, iş ve siyaset camialarından tanınan isimlerle güçlü bir ekip oluşturdu. Adalı, 29 Aralık 2024’teki olağanüstü seçimli genel kurulda Hüseyin Yücel’i geride bırakarak Beşiktaş’ın 37. başkanı seçilmişti. Yeni dönemde de iddialı bir yönetimle devam etmeyi planlayan Adalı’nın listesinde, iş dünyasından etkili isimler ve kulübe yakınlığıyla bilinen yöneticiler dikkat çekiyor. Özellikle Hakan Daltaban ve Özkan Arseven gibi deneyimli isimler, Adalı’nın önceki yönetimlerinde de yer almış yöneticiler arasında yer alıyor.

AKSOY’UN YENİLİKÇİ YAKLAŞIMI

Başkan adayı Gürkan Aksoy, kulübü borç yükünden kurtarmak ve taraftar odaklı bir yönetim oluşturmak için yenilikçi projeleri gündeme getiriyor. Aksoy, 3 Mayıs 2025’te düzenlediği basın toplantısında, yerli teknik direktörle çalışacaklarını ve Dikilitaş projesi gibi “oldu bittiye getirilen” kararları eleştirmişti. Aksoy’un listesi, taraftar tabanına hitap eden ve kulübün mali yapısını düzeltmeyi hedefleyen üyelerden oluşuyor. Safiye Taylan ve Cem Şendur gibi isimlerin, Aksoy’un vizyonunda önemli roller üstlenmesi bekleniyor.