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Spor

Beşiktaş’ta Veljko Birmancevic Gündemde

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BEŞİKTAŞ’IN TRANSFER GÜNDEMİ

Beşiktaş, devre arası transfer dönemine dair sessizliğini sona erdirmek üzere harekete geçiyor. Siyah beyazlı kulüp, Sparta Prag’da forma giyen Veljko Birmancevic’i transfer listesine aldı. Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano’nun aktardığı bilgiye göre, Beşiktaş, Sırp futbolcu için Sparta Prag’a resmi teklif gönderdi ve şu anda görüşmeler sürüyor.

BİRMANCEVIC’İN PERFORMANSI VE KATKISI

26 yaşındaki kanat oyuncusunun piyasa değeri 7.5 milyon Euro olarak belirlenmiş durumda. Birmancevic, Sparta Prag formasıyla 73 maç oynadı ve bu süreçte önemli bir performans sergiledi. Ayrıca, Sırbistan milli takımının 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası kadrosunda yer alması da dikkat çekiyor.

NDOUR’UN İTALYA MACERASI

Transfer döneminde Beşiktaş’ın dikkat çektiği bir diğer isim ise Ndour. Genç oyuncunun İtalya’ya transfer olacağı yönünde bilgiler mevcut. Bu durum, Beşiktaş’ın transfer stratejisini nasıl şekillendireceğini gösteriyor.

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