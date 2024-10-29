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Spor

Beşiktaş’tan Galatasaray’a Mizahi Yanıt!

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BEŞİKTAŞ’TAN GALATASARAY’A SERT YANIT

Beşiktaş, Galatasaray’ın sosyal medya üzerinden yaptığı tahterevalli paylaşımına anlamlı bir cevap verdi. Sarı-kırmızılı ekibin yaptığı paylaşımda tahterevallide sallanan yavru aslan görünürken, ortada bir hakem düdüğü yer aldı. Beşiktaş, bu gönderiye “Düdüklerin Efendisi!” ifadesiyle yanıt vererek dikkatleri üzerine çekti.

TOFAŞ ŞAHİN DETAYI GÖZDEN KAÇMADI

Yayınlanan videonun arka planında yer alan Tofaş Şahin marka araç da izleyenlerin ilgisini çekmeyi başardı. Bu durum, taraftarlar arasında çeşitli yorum ve tepkilere neden oldu.

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