Beşiktaş’tan Mario Lemina Transfer Açıklaması

BESİKTAŞ’TAN LEMİNA AÇIKLAMASI

Trendyol Süper Lig’de transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Mario Lemina ile ilgili bir açıklama yaptı. Siyah-beyazlı kulübün sosyal medya platformunda yapılan paylaşımda, Lemina’nın transferiyle ilgili çıkan haberlerin asılsız olduğu ifade edildi. Yapılan açıklamada, “Kulübümüzün profesyonel futbolcu Mario Lemina’yı transfer etmek için girişimlerde bulunduğu iddiasıyla yazılı ve görsel medyada yayımlanan haberler tamamen asılsızdır. Taraftarlarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.” denildi.

WOLVERHAMPTON’DAKİ GÜNCEL DURUM

Vitor Pereira’nın teknik direktörlüğünü yaptığı Wolverhampton’da son dönemlerde forma giymeyen Mario Lemina’nın, takımdan ayrılması öngörülüyor. Pereira daha önce yaptığı bir açıklamada, Lemina’nın takımdan ayrılma arzusu olduğunu belirtmişti. Pereira, “Bana gelip, ‘Takıma yardım edebilecek mental durumda değilim’ diyen bir oyuncuyu buraya getiremem. Bu, kulübün çözmesi gereken bir şey. Benden önce ne oldu bilmiyorum ama bu enerjiyle ona şu anda ihtiyacım yok. Bana ayrılmak istediğini söyledi ve bir ay önce kulübe iletti.” ifadelerini kullandı. Bu sezon Wolverhampton formasıyla 19 maçta görev alan Mario Lemina, 1 gol ve 3 asist kaydetti.

BESİKTAŞ’IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI