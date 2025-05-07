Beşiktaş’tan Sakatlık Durumu Açıklaması: Uçan, Topçu

SAĞLIK DURUMU HAKKINDA BİLGİLENDİRME

Süper Lig’de üçüncülük mücadelesi veren Beşiktaş, iki oyuncusunun sağlık durumu hakkında yeni bilgiler verdi. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Emirhan Topçu’nun sol uyluk üst adalesinde gerilme ve kanama tespit edildi, Salih Uçan’ın ise sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve ödem gerçekleşti.

AYRINTILI AÇIKLAMA

Beşiktaş’ın açıklaması şu şekilde: “Futbol A Takımımızın Atakaş Hatayspor ile oynadığı müsabakada sol uyluk üst adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Emirhan Topçu’nun Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde uyluk üst adalesinde (rectus femoris) gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Ayrıca, 3 Mayıs tarihinde gerçekleştirilen antrenmanda sağ alt baldır arka adalesinde ağrı hisseden futbolcumuz Salih Uçan’ın Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde alt baldır arka adalesinde (gastrokinemius) gerilme ve ödem olduğu belirlenmiştir. Yaralanma tarihleri itibarıyla her iki oyuncunun tedavilerine başlanmış olup, sağlık ekibimiz süreçlere devam etmektedir.”