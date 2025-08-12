Spor

Beşiktaş’tan Serdar Topraktepe’ye Yeni Görev

besiktas-tan-serdar-topraktepe-ye-yeni-gorev

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ’NDE YENİ YAPILANMA

Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademisi’nde yeni bir yapılandırma sürecine girdi. Kulüpten yapılan açıklama ile, Futbol Akademi İdari Direktörlüğü görevine, daha önce Futbol A Takım İdari Menajerliği yapan Tuncay Yanık’ın atandığı bilgisi verildi. Yapılan açıklamada, “Tuncay Yanık’a görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” deniyor.

GENÇLİK GELİŞİM TEKNİK SORUMLULUĞU

Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine ise Serdar Topraktepe’nin getirildiği ifade ediliyor. Açıklamada, “Serdar Topraktepe’ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadesi kullanılıyor. Bu atamalarla birlikte Beşiktaş, futbol akademisinde yenilikler ve gelişmeler sağlamayı hedefliyor.

ÖNEMLİ

Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zelenski ile görüşme yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna lideri Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde liderler düzeyinde bir toplantıya ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.
Gündem

Kırıkkale’de E-İmza İle Uyuşturucu Yazıldı

Kırıkkale'de bir hastane çalışanı, doktorların hesaplarını kullanarak 8 kişi adına 1.998 sahte reçete yazdığı gerekçesiyle gözaltına alındı.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.