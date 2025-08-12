Beşiktaş’tan Serdar Topraktepe’ye Yeni Görev

BEŞİKTAŞ KULÜBÜ’NDE YENİ YAPILANMA

Beşiktaş Kulübü, Futbol Akademisi’nde yeni bir yapılandırma sürecine girdi. Kulüpten yapılan açıklama ile, Futbol Akademi İdari Direktörlüğü görevine, daha önce Futbol A Takım İdari Menajerliği yapan Tuncay Yanık’ın atandığı bilgisi verildi. Yapılan açıklamada, “Tuncay Yanık’a görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” deniyor.

GENÇLİK GELİŞİM TEKNİK SORUMLULUĞU

Futbol Akademi Gençlik Gelişim Teknik Sorumluluğu görevine ise Serdar Topraktepe’nin getirildiği ifade ediliyor. Açıklamada, “Serdar Topraktepe’ye yeni görevinde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız.” ifadesi kullanılıyor. Bu atamalarla birlikte Beşiktaş, futbol akademisinde yenilikler ve gelişmeler sağlamayı hedefliyor.