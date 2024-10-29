Beşiktaş’tan Sert Tepki: Galatasaray ve TFF

BEŞİKTAŞ’TAN SERT AÇIKLAMA

Beşiktaş Kulübü, Süper Lig’in 10. haftasında Galatasaray ile oynanan derbinin ardından resmi internet sitesinden sert bir açıklama yaptı. Galatasaray’ın maç sonrası sosyal medya paylaşımı ve hakem kararlarına ilişkin net bir tepki gösterilen açıklamada, “Son operasyonun kahramanı Arda Kardeşler derhal düdüğünü asacaktır!” ifadelerine yer verildi. Kulüp, Türkiye’de bir kulübü korumak için kurulan tüm düzenin farkında olduklarını belirtirken, “Beşiktaş olarak ayrıcalık değil, her zaman ve herkes için adalet istiyoruz…” mesajını paylaştı.

GALATASARAY MAÇINDAN SONRA SEVİYE DÜŞÜYOR

Siyah-beyazlı kulüp, Galatasaray’a 2-1 yenildikleri derbide maçın hakemi Arda Kardeşler’in yönetimine dair sert eleştirilerde bulundu. Beşiktaş, Galatasaray’ın maç sonu paylaşımını da eleştirirken, Türkiye Futbol Federasyonu’nu (TFF) hedef aldılar. Açıklamada, “TFF yönetimi seçimlerden önce futbolda adaleti sağlayacaklarını, hataları affetmeyeceklerini, tabiri caizse yeni bir sayfa açacaklarını beyan ederek göreve gelmişti. Ancak dün gece görüldü ki, Türk futbolunda değişen bir şey yok!” denildi.

FUTBOLDA ADALAT VE EŞİTLİK VURGUSU

Ayrıca, Beşiktaş, dünkü maçın adaletsizliği ile ilgili tüm futbol otoritelerinin delil ve gerekçeleri ile durumu izah ettiğini vurguladı. “Oyuncularımızın alın teri değerli ve kutsaldır. O emeğin çalınmasına asla müsaade etmeyeceğiz!” ifadelerini kullanan kulüp, “Fikstür ayarlamasından, illegal bahis sponsorluğuna kadar sahada kayırmalarına neden olunmasına, verdiğiniz sözlere rağmen müsaade edecek misiniz, göreceğiz?” diyerek TFF’yi uyardı.

BEŞİKTAŞ’IN KARARLILIĞI

Beşiktaş, “Biz sağduyu telkin ettikçe, yayınladıkları salıncak animasyonuyla ülke futbolunu geren ve iki güzide kulübe alenen hakaret edenlere göz yumanlar, onlarla birlikte yıllardan beri salıncakta sallananlardır” diyerek, diğer futbol kulüplerinin de haklarının korunması için duyarlı olunması gerektiğini dile getirdi. Popülizme yatırım yapılmaması gerektiğini ve Türk futbolunda rekabet eşitliği ve adaletin sağlanmasının önemini hatırlattı.

TÜRK FUTBOLUNDA YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI

Son olarak, “Dün gece Türk futbolu için bir milattır. Bu böyle bilinmelidir!” diyerek, Beşiktaşlılar olarak edebe davet ettikleri kişilerin uygunsuz davranışlarına karşı her platformda ses çıkaracaklarını da bildirdiler. “Şerefimizle oynar, hakkımızla kazanırız! Biz Beşiktaşlılar, edebe davet ettiklerimiz edep dışı davranmaya devam ettiği müddetçe her platformda hadlerini bildirmeyi de biliriz” diyerek açıklamalarını sonlandırdılar. Saygılarını sunarak, Beşiktaş JK kimliğini bir kez daha vurguladılar.