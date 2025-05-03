“Beşiktaş’tan Solskjaer’in Derbi Stratejisi!”

DERBİ HAZIRLIKLARI NETLEŞTİ

Süper Lig’in 34. haftasında 4 Mayıs 2025 Pazar günü Kadıköy’de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Beşiktaş’ta, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer’in derbi stratejisi belirginleşti. Sabah Gazetesi’nin haberine göre, Norveçli teknik adam, Fenerbahçe’nin güçlü oyun yapısını inceledikten sonra takımını 4-2-3-1 formasyonuyla sahaya çıkaracak. Ayrıca, son dönemlerde formunu yakalayan İtalyan yıldız Ciro Immobile’yi santrfor olarak ilk 11’de değerlendirecek.

FENERBAHÇE’Yİ ANLAYARAK HAZIRLANIYOR

Solskjaer, Fenerbahçe’nin güçlü geçiş oyunuyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada, “Fenerbahçe’nin geçiş oyununda çok iyi olduğunu biliyoruz. İyi savunma yapmazsak, onların ortalarını kesemezsek işimiz zor. Çok koşacağız, enerjisi bitene kadar savaşan bir takım sahada olacak” demişti. 4-2-3-1 formasyonu ile Rafa Silva, Gedson Fernandes ve Milot Rashica gibi hızlı ve yaratıcı oyuncuların Fenerbahçe’nin daha ağır savunmasına karşı etkili olma ihtimali artıyor.

IMMOBAILE HAZIRLIĞI VE GÜVENİ

Beşiktaş’ın İtalyan forveti Ciro Immobile, derbi öncesinde dikkat çekici bir performans sergiliyor. Hatayspor maçında hat-trick yaparak morallenen 35 yaşındaki yıldız, son antrenmanlarda gösterdiği motivasyon ve hırsla teknik ekibin güvenini kazandı. Immobile’nin, Solskjaer ile yaptığı görüşmede, “Kendimi motive ve iyi hissediyorum. Forma giymeye hazırım” dediği ifade edildi. Bu sezon tüm kulvarlarda 37 karşılaşmada 19 gol ve 4 asistle dikkat çeken Immobile, özellikle derbi maçlarında skora önemli katkılar sağlıyor. Hatayspor maçındaki 3 golü, onun fiziksel ve mental olarak derbiye hazır olduğunu gösteriyor. Solskjaer, Immobile’nin bu arzusunu sahada olumlu bir şekilde yansıtarak santrfor pozisyonunda ilk 11’de yer almasını sağlayacak.