Beşiktaş’tan TFF’ye Yabancı Hakem Uyarısı

Beşiktaş, Galatasaray derbisi için yabancı hakem talebinde bulundu. Kulüp, Türkiye Futbol Federasyonu’nun bu maça yabancı hakem atanmaması yönünde bir karar almaya hazırlandığına dair duyumlar aldıklarını belirtiyor.

ADAYLIĞI SORGULUYOR

Beşiktaş’ın açıklamasında, bu durumun açık bir çifte standarda yol açtığını ifade ediliyor. Açıklamada, “Türk futbolunda adaletin ve eşitliğin sağlanması gerektiğini her fırsatta dile getiriyoruz” vurgusu yapıldı. Federasyonun Galatasaray-Fenerbahçe derbisine yabancı hakem atama gereği duyarken, Beşiktaş-Galatasaray maçı için farklı bir yaklaşım sergilemesi kabul edilemez olarak değerlendiriliyor.

ASKIDA KALAN SORUMLULUKLAR

Ayrıca, hakemlere duyulan güven sorunu nedeniyle bu tarz bir uygulama gündeme geliyorsa, bunun tüm kritik maçlar için geçerli olması gerektiği ifade ediliyor. Duygularını dile getiren kulüp, “Aksi takdirde, alınan kararın tarafsızlık ve adaletle bağdaştığını kimse iddia edemez” diye ekliyor.

İKNA KAVRAMI HEDEFİNDE

Uygulamanın gerekçesi konusunda sessiz kalan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu ve Yönetim Kurulu üyelerine çağrıda bulunuluyor. Eğer kaosun önlenmesi amacıyla yabancı hakem uygulaması yapıldıysa, Beşiktaş-Galatasaray derbisinin de bu protokolden muaf tutulamayacağı vurgulanıyor. Beşiktaş, camianın bu konudaki duyarlılığını dikkate almanın önemine dikkat çekiyor.